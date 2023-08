Google Chrome, filtrare annunci e tutelare la privacy è ancora più facile

È tempo di novità per i principali browser web: dopo l'arrivo di Bing AI su Google Chrome, tra l'altro, l'apprezzato software di BigG si prepara a dare il benvenuto a un utile strumento per la gestione degli annunci pubblicitari.

Con un piccolo popup informativo, che dovrebbe arrivare un po' a tutti gli utenti nel corso di questi giorni, Google spiega tutte le novità del nuovo strumento, ovvero un sistema di categorizzazione per bagde che promette di semplificare la gestione del tracciamento della navigazione filtrando gli annunci per argomento d'interesse, in modo tale da escludere gli annunci che non ci interessa vedere semplicemente tramite la relativa etichetta.

Come spiega Google, "stiamo lanciando nuove funzionalità per la privacy che ti offrono maggiore controllo sugli annunci che vedi".

"Gli argomenti degli annunci" prosegue l'annuncio su Google Chrome, "consentono ai siti di mostrarti annunci pertinenti proteggendo allo stesso tempo la tua cronologia di navigazione e la tua identità [...] Puoi vedere gli argomenti degli annunci nelle impostazioni e bloccare quelli che non vuoi condividere con i siti. Inoltre, Chrome elimina automaticamente gli argomenti degli annunci più vecchi di 4 settimane".

La funzione può essere attivata direttamente dal popup oppure in un secondo momento, a partire da quando avverrà la comunicazione.

Nel frattempo, arrivano interessanti novità su Chrome per iOS legate all'IA: lo sapevate?