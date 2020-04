Google Chrome gestito dalla tua organizzazione: cos'è la scritta che 'spaventa' gli utenti

Stavamo tranquillamente svolgendo le solite attività quotidiane tramite il browser Google Chrome, quando, premendo sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra, abbiamo notato la comparsa di uno strano messaggio: "Gestito dalla tua organizzazione".

Non abbiamo mai impostato nessuna policy e non è stata creata alcuna "organizzazione" per quanto riguarda il PC coinvolto. Per questo motivo, ci siamo subito allarmati, pensando a un malware. Tuttavia, recandoci nella scheda chrome://policy, che viene utilizzata per informare l'utente in merito a quali sono le "modifiche" effettuate da chi gestisce il browser, abbiamo notato una cosa ancora più strana: l'unico "cambiamento" è relativo al criterio "QUICAllowed", dato che quest'ultimo è stato impostato su "false".

Per chi non lo sapesse, come riportato anche sul sito di Bitdefender, il QUIC è un protocollo sperimentale che supporta un set di connessioni multiplex su UDP. Che senso avrebbe, dunque, per dei malintenzionati, impostare su "false" quel criterio? Ebbene, non c'è alcun tipo di malware, ma la comparsa della succitata scritta su Chrome è legata all'ultimo aggiornamento dell'antivirus Avast (a quanto pare, anche AVG è coinvolto).

Infatti, come spiegato da un membro del team di Avast sul forum ufficiale, si tratta di una policy ritenuta importante per la sicurezza degli utenti. "Abbiamo in programma di modificare il comportamento della scansione QUIC. Fino a quando non rilasceremo una scansione completa in Avast, continueremo a bloccare QUIC su Google tramite policy (che è il modo più trasparente tra i meccanismi disponibili [...]). Tuttavia, una volta che l'utente disabiliterà la scansione QUIC, tali connessioni verranno ignorate completamente e non bloccheremo QUIC all'interno del browser", si legge nel messaggio rivolto agli utenti.

Insomma, non c'è alcun problema di sicurezza: semplicemente il team dietro al famoso antivirus sta cercando di proteggere i propri utenti da un certo tipo di connessioni. Tuttavia, come potete vedere dalle numerose segnalazioni presenti sul forum di Avast e in quello di AVG, sono molti gli utenti che si sono "spaventati", in quanto stiamo parlando di una scritta alquanto strana.