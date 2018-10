Google Chrome, in fase di test su Android la scheda Esplora. Ecco come attivarla

Interessante funzione in arrivo per Google Chrome. Secondo quanto riferito da AndroidPolice, il motore di ricerca starebbe testando internamente una nuova interfaccia di rilevamento dei contenuti da integrare direttamente nelle tab della versione Android del browser.

E' stata battezzata "Esplora" e come suggerisce il nome, dovrebbe offrire una vasta gamma di contenuti raggruppati in varie categorie (viaggi, intrattenimento). Resta da capire se si tratti di siti oppure se di articoli e consigli veri e proprio.

Inoltre, al momento non è stato nemmeno noto se i suggerimenti siano destinati a variare sulla base delle abitudini oppure se saranno fissi.

Attualmente la funzione sembra essere disponibile esclusivamente in India, ma è già stato scovato un modo per abilitarla ovunque e quindi prendere già familiarità con la nuova tab.

Per abilitare la nuova interfaccia esplora, basta digitare nella barra dell'indirizzo il comando "chrome://flags", che reindirizza alla pagina in cui sono presenti tutte le funzioni nascoste ed in fase di sviluppo. Basta cercare il flag "Explore websites", impostarlo su "abilitato" e riavviare Chrome. A questo punto, nel momento in cui si apre una nuova scheda comparirà nella pagina bianca l'interfaccia "Esplora", che mostra i contenuti consigliati.

Fateci sapere se anche voi l'avete abilitata e, nel caso, forniteci ulteriori informazioni sul funzionamento.