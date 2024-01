Google Chrome ha iniziato a limitare i cookie di terze parti all'1% degli utenti

Come ampiamente annunciato da Google, dallo scorso 4 Gennaio 2024 Chrome ha iniziato a limitare, all’1% degli utenti, i cookie di terze parti come impostazione predefinita. Tale percentuale salirà fino al 100% a partire dal terzo trimestre dell’anno, come indicato nella roadmap già nota da tempo.

Google in un post pubblicato sul blog per gli sviluppatori ha spiegato che i browser che fanno parte dell’1% vedranno dei nuovi controlli utenti della protezione antitracciamento. Viene comunque data la possibilità di provare le novità in Chrome 121 o versioni successive digitando il comando chrome://flags/#test-third-party-cookie-phaseout.

Verificare se si rientra nell’1% è molto semplice: nella barra degli indirizzi, sulla parte destra sarà presente un’icona a forma di occhio con una sbarra, sui siti che tentano di accedere ai cookie di terze parti. Tale icona sarà visualizzabile solo sui siti che accedono a cookie di terze parti e cliccandoci su si potranno visualizzare ulteriori informazioni sulla Protezione Antitracciamento, che rappresenta una nuova funzionalità di Chrome che limita il monitoraggio tra siti.

Tutte le informazioni sono disponibili direttamente sul blog sviluppatori di Chrome.

Questa modifica si aggiunge alle numerose novità alla sicurezza di Chrome con cui il colosso dei motori di ricerca ha chiuso il 2023, tra cui il controllo delle estensioni errate con Safety Check.