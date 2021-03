Google Chrome: installazione delle PWA più simile alle app native su mobile

Google si sta aprendo ulteriormente al mondo delle PWA. Infatti, la società di Sundar Pichai ha annunciato che il processo di installazione da Chrome per mobile verrà reso più simile a quello delle app native.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e MSPowerUser, presto l'azienda di Mountain View implementerà la possibilità di installare le PWA (Progressive Web App) in modo simile alle app "normali" dalla versione per dispositivi mobili di Google Chrome. Per chi non lo sapesse, le PWA sono, senza entrare troppo in tecnicismi, delle pagine Web che si "comportano" come delle applicazioni.

Le PWA ultimamente stanno diventando sempre più popolari, tanto che recentemente è stata rilasciata anche quella relativa a YouTube. In ogni caso, entrando maggiormente nel dettaglio della novità, Google sta lavorando a un'interfaccia che consenta di rendere più simile il processo di installazione a quello delle altre applicazioni, in modo da non far percepire troppo all'utente la differenza tra le due tipologie di software.

In parole povere, quando si tenterà di installare una PWA a partire da una determinata pagina Web, comparirà a schermo una scheda con tanto di pulsante "Installa", descrizione e screenshot, in modo simile a quanto avviene per una comune applicazione presente sul Play Store. Potete vedere un'immagine relativa alla nuova interfaccia in calce alla notizia.

Questo metodo, che verrà implementato in futuro su Android (dipende anche dagli sviluppatori), è pensato per far prendere maggiore confidenza alle persone con le PWA, dato che finora queste ultime vengono installare mediante degli appositi prompt, che potrebbero però essere confusi dagli utenti meno informati con pubblicità e simili.