Google Chrome per iOS ed Android si aggiorna: migliora la sicurezza delle password

Importante aggiornamento per la versione iOS ed Android di Google Chrome. Il colosso dei motori di ricerca infatti ha annunciato che con Chrome 86 per mobile arriveranno le nuove protezioni per le password.

Google ha spiegato che provvederà a notificare agli utenti qualsiasi tipo di attività sospetta e fornire un link per modificare le password d’accesso ai servizi. La novità è stata spiegata dal Senior Product Manager di Google Chrome, AbdelKarim Mardini, il quale ha osservato come “le password sono spesso la prima linea di difesa per la nostra vita digitale. Oggi miglioriamo la sicurezza delle password su dispositivi Android ed iOS comunicando se le password utilizzate sono state oggetto di compromissioni”.

Big G ha anche precisato che riceve solo una forma crittografia dei nomi utente e password memorizzati in Chrome, ma ha anche annunciato un’altra serie di funzionalità di sicurezza su mobile. Debutta infatti su iOS ed Android un alert che informerà gli utenti se la navigazione sicura è abilitata e se la versione del browser dispone delle ultime protezioni di sicurezza. Aggiornato anche il sistema di autenticazione biometrica attraverso Face ID di iOS.

Nel frattempo, continuano anche i test delle novità in arrivo su Chrome per desktop: il browser prossimamente raggrupperà le schede dello stesso dominio, ma dal 1 Febbraio 2021 perderanno anche una feature storica.