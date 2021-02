Google Chrome per iOS supporterà Face ID e Touch ID per proteggere la privacy

Google sta testando una nuova funzionalità per ampliare la privacy degli utenti su iOS. Con l'ultima beta pubblicata su TestFlight, il colosso dei motori di ricerca ha introdotto un sistema di protezione per le schede, che utilizza il Touch ID o Face ID.

Il sistema di riconoscimento biometrico presente su iPhone ed iPad, infatti, consentirà di bloccare le schede di navigazione in incognito.

Come si legge nel changelog ufficiale, la novità introdotta nella beta prevede la possibilità di bloccare e sbloccare la navigazione in incognito tramite i sistemi biometrici presenti negli smartphone e tablet della società di Cupertino.

Nelle note si legge che "quando torni all'app Chrome, le tue schede in incognito saranno sfocate fin quando non confermerai la tua identità", appunto tramite Face ID e Touch ID. La funzione però deve essere attivata direttamente nella sezione privacy delle impostazioni di Chrome, e probabilmente debutterà in occasione del lancio di Google Chrome 89.

Sempre dal fronte Chrome, di recente Google ha annunciato lo stop al supporto per alcuni processori per PC, tra cui gli Intel Atom ed Celeron M. Anche quest'ultima novità dovrebbe debuttare in occasione del lancio di Chrome 89, su cui però non sono disponibili informazioni. La distribuzione dovrebbe partire nelle prossime settimane.