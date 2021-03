Google Chrome mette il turbo: aggiornamenti più frequenti per migliorare il browser

Google ha annunciato un importante cambio di approccio per gli aggiornamenti di Google Chrome. Il colosso dei motori di ricerca, infatti, ha spiegato che adotterà un ciclo di update più veloce, che prevede il rilascio di un aggiornamento ogni quattro settimane, rispetto alle sei attuali.

A questi si aggiungono anche le patch di sicurezza bisettimanali.

Non si tratta di un approccio completamente nuovo, dal momento che anche Mozilla ha adottato un approccio simile per Firefox lo scorso anno.

Google spiega che la decisione è stata presa a seguito del "miglioramento dei nostri processi di test e distribuzione di Chrome e dell'implementazione degli aggiornamenti di sicurezza bisettimanale".

Nello stesso annuncio però Big G spiega anche che metterà a disposizione di coloro che non intendono rientrare in questo ciclo di aggiornamento l'opzione "Extended Stable", che permetterà di ricevere gli aggiornamenti ogni otto settimane. Questa impostazione sarà disponibili solo per gli utenti business ed i Chromium embedders. In caso di attivazione, gli aggiornamenti del browser verranno installati ogni otto settimane mentre quelli di sicurezza ogni quindici giorni, ma non "conterranno nuove funzionalità o tutte le correzioni di sicurezza che riceveranno gli utenti classici ogni quattro settimane".

Il nuovo ciclo di aggiornamento entrerà in vigore con Chrome 94, nel terzo trimestre del 2021. Chrome 100 quindi dovrebbe arrivare il 29 Marzo 2022.

Nel frattempo, però, è consigliata l'installazione dell'ultimo aggiornamento per Chrome dal momento che include un bug per una vulnerabilità critica sfruttata.