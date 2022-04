Google Chrome e Microsoft Edge vi danno problemi dopo update Windows? La soluzione

Il lancio recente del Patch Tuesday per Windows 10 e Windows 11 si è rivelato estremamente importante, data la risoluzione di numerosi bug e problemi lato sicurezza. Tuttavia, non mancano anche alcuni bug piuttosto noiosi che porterebbero all’arresto anomalo di browser come Chrome, Edge e Firefox: ecco una soluzione provvisoria.

Ma analizziamo il disguido in questione dalla radice: con gli aggiornamenti di aprile per Windows 10 e Windows 11 rilasciati ieri, 12 aprile 2022, diversi utenti avrebbero segnalato tramite portali come Windows Latest e i canali di supporto Microsoft dei malfunzionamenti per Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, che da poco è diventato il secondo browser più utilizzato al mondo. Ognuno di essi non risulterebbe accessibile a causa del vago errore 0xc0000022.

Citando un utente, “Dopo aver installato KB5012599 ho ricevuto un errore 0xc0000022 durante l'avvio di Edge, Firefox e Chrome, quindi non funzionano più. Fortunatamente, Vivaldi e Brave funzionano perfettamente, quindi posso ancora utilizzare Internet. La disinstallazione di KB5012599 risolve questo problema”. Sia chiaro che l’aggiornamento a cui si riferisce tale utente è quello specifico di Windows 10, eppure risulterebbe verificarsi anche sull’ultima versione dell’OS di Redmond.

Come da lui segnalato, la soluzione più immediata consisterebbe nel rollback del Patch Tuesday, ovverosia il ritorno all’aggiornamento precedente. Windows Latest ha però trovato una possibile soluzione alternativa, la quale consisterebbe nella disattivazione di antivirus meno utilizzati come ESET: l’indagine dei nostri colleghi ha infatti suggerito che sussisterebbe un problema di compatibilità tra gli aggiornamenti di Windows 10/11 e alcune app antivirus, tra cui ESET. I tecnici di quest’ultima azienda di cybersicurezza hanno già implementato una correzione accessibile all’utenza, consigliando di abilitare ESET LiveGrid dalle impostazioni nel loro caso specifico.

Se il problema dovesse presentarsi con altri antivirus, però, sfortunatamente al momento non viene suggerita alcuna soluzione. Molto probabilmente Microsoft rilascerà nuovi aggiornamenti facoltativi nelle prossime settimane con i fix del caso; nel mentre, gli utenti che incorreranno in tale bug non potranno fare altro che disinstallare il Patch Tuesday, disattivare l’antivirus o le estensioni di sicurezza nel browser interessato.