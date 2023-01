Google Chrome, modalità Incognito più sicura: arriva la cifratura biometrica su Android

Continua l'implementazione di nuove feature di sicurezza su Google Chrome: dopo l'arrivo, a inizio dicembre, delle passkey di Google anche su Chrome, infatti, è ora in fase di rollout una funzione che vi permetterà di tenere bene al sicuro le pagine più "private" della vostra navigazione sul web.

Stando a quanto spiegato dalla stessa Google in un post sul proprio blog, infatti, la modalità Incognito di Google Chrome è stata migliorata sia su iOS che su Android. In particolare, Big G afferma di aver implementato dei "blocchi biometrici" alle pagine aperte in modalità Incognito, i quali possono essere liberamente impostati dall'utente per evitare che qualche curioso scopra il contenuto delle tab di navigazione più personali e private.

La feature è per la verità già disponibile da tempo sull'app di Chrome su iOS, ma il suo rollout per gli smartphone Android è iniziato solo nelle scorse ore. Al momento, dunque, non tutti gli utenti hanno accesso alla funzione di sicurezza: per sapere se siete tra i fortunati che l'hanno già ricevuta, comunque, potete semplicemente recarvi nelle impostazioni della Privacy di Google Chrome sul vostro smartphone e verificare la presenza o meno del toggle "Blocca schede in incognito quando esci da Chrome".

Una volta attivata l'opzione, dovrete anzitutto verificare la vostra identità con i dati biometrici, cioè con una scansione della vostra impronta digitale o con l'utilizzo del Face ID sugli smartphone che lo supportano. Questi dati verranno poi salvati da Google Chrome, che vi chiederà di effettuare una scansione del volto o dell'impronta digitale ogni volta che riaprirete una scheda in modalità incognito lasciata aperta dalle sessioni precedenti.

Se i vostri dati biometrici corrisponderanno a quelli salvati nell'applicazione, potrete semplicemente accedere alla pagina bloccata. In caso invece tale coincidenza non venga verificata, gli "spioni" si troveranno di fronte ad una pagina completamente grigia con il logo di Chrome in modalità incognito, e non avranno modo di sapere quali contenuti avete cercato tramite la navigazione privata.