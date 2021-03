Google Chrome, modalità in incognito traccia gli utenti? La causa procede

Nuove grane legali per Google. Infatti, l'azienda di Sundar Pichai nelle ultime ore è finita al centro dell'attenzione mediatica per via di una funzionalità del suo browser Google Chrome.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Verge (la fonte originale è Bloomberg), la società di Mountain View è al centro di una causa legale riguardante la modalità di navigazione in incognito. Infatti, stando alle accuse, l'azienda di Sundar Pichai avrebbe tracciato gli utenti anche mentre utilizzavano quest'ultima.

Non è la prima volta che la società viene accusata di fare questo, ma sembra che questa funzionalità sia nuovamente al centro di un "polverone" non di poco conto. Infatti, Google aveva chiesto di mettere fine alla class action, ma il giudice Lucy Koh ha negato al colosso di Mountain View questa possibilità. Le motivazioni sono da ricercarsi nel fatto che la società di Sundar Pichai non avrebbe informato a dovere gli utenti in merito al tracciamento dei dati relativamente alla modalità di navigazione in incognito.

In ogni caso, quanto emerso in queste ultime ore significa semplicemente che Google dovrà affrontare la causa, ma ovviamente il "verdetto" è tutt'altro che scontato. Infatti, l'azienda di Mountain View si era già difesa tirando in ballo le policy relative alla privacy e spiegando che in realtà sarebbe "tutto trasparente".