Google Chrome, la modalità oscura si fa ancora più scura: avviato test del 'nero pece'

Oltre al cambio di icona di Google Chrome dopo ben otto anni dall’ultima modifica, il browser del colosso di Mountain View sta per accogliere delle modifiche importanti alla tanto amata modalità scura: un nuovo test ha visto l’introduzione di un nero pece che si stacca quasi radicalmente dal grigio attualmente utilizzato.

Grazie a 9to5Google abbiamo infatti accesso a una versione ben diversa della schermata di ricerca di Google su Chrome per PC, dove si vede chiaramente l’utilizzo di uno sfondo completamente nero anziché grigio scuro. Osservando nel dettaglio il codice sorgente, infatti, notiamo che lo sfondo è passato al colore #000000, mentre le tonalità dei link e delle pagine visitate in precedenza sono state ottimizzate affinché appaiano meglio ma senza comunque stancare gli occhi. Visivamente, il tema grigio potrebbe apparire più elegante e piacevole agli occhi per alcuni utenti, mentre altri potrebbero prediligere l’opzione “nero assoluto” per la Modalità Oscura.

Ciò che è certo a oggi è che si tratta di una modifica limitata a un certo numero di utenti selezionati in maniera completamente casuale, ergo non sono note le tempistiche esatte di implementazione. Ciò che alcuni lettori già hanno iniziato a sperare è la libertà di selezionare tra le due varianti della Modalità Oscura a seconda delle proprie preferenze, e non l’obbligo di utilizzo esclusivo del nuovo nero. Staremo a vedere che soluzione adotterà Big G in futuro, a tempo debito.

Altro esperimento in corso riguarda le “cards” visibili nella homepage di Google, pensate per mostrare in sezioni ben distinte le ultime tendenze di ricerca, il meteo e altri risultati chiave.