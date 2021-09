Google Chrome: la modalità scura è finalmente disponibile per PC

Google ha finalmente introdotto il tema scuro su Chrome per PC, dopo averlo implementato sulle sue app per iOS e Android lo scorso maggio. Il rollout della feature è attualmente in corso, quindi potrebbe essere necessario aspettare qualche ora perché raggiunga i vostri computer.

Una volta che il vostro browser sarà aggiornato, potrete selezionare la nuova modalità dalle impostazioni di Chrome: il tema scuro verrà applicato automaticamente a tutte le app del motore di ricerca in cui avrete fatto il login al momento dell'aggiornamento. Accanto al tema scuro, Google ha anche aggiunto il tema chiaro, mentre le attuali impostazioni saranno rese disponibili come "default" e selezionabili in ogni momento.

Una volta scelta la vostra visualizzazione preferita, questa apparirà sulla pagina principale del motore di ricerca e su quella dei risultati di ricerca. Inoltre, pare che sarà possibile passare dalla modalità scura a quella chiara in un attimo grazie ad un'icona collocata in alto a destra nel browser. Google anche ha annunciato dei test per inserire la feature sul browser mobile, ma non ha fornito ulteriori informazioni.

Per ricevere il tema scuro ricordate di tenere aggiornato il browser: a tal proposito, è stata lanciata una nuova versione di Google in beta, mentre il colosso di Mountain View raccomanda di aggiornare frequentemente Chrome per non incappare in virus e problemi di sicurezza.