Google: Chrome non sarà più utilizzabile da 32 milioni di utenti Android

Brutte notizie per molti utenti Android. Secondo quanto affermato da alcuni utenti sul forum XDA, per circa 32 milioni di possessori presto il browser del colosso di Mountain View, Google Chrome, potrebbe non più funzionare.

A quanto pare gli ingegneri del motore di ricerca avrebbero comunicato che il livello minimo delle API per il browser mobile verrà portato da 4.1 a 4.4

Ciò vuol dire che coloro che posseggono uno smartphone o tablet su cui è presente Android Jelly Bean, non saranno più in grado di utilizzare il browser mobile più popolare del web, che ha superato quota 1 miliardo di installazioni solo sull'ecosistema proprietario di Google.

A livello di dati reali, attualmente Jelly Bean (ovvero la build di Android che va dalla 4.1 alle 4.3) è presente sul 3,2% dei dispositivi Android, e facendo alcuni calcoli è facile stimare che il numero di device interessati da questo taglio potrebbero aggirarsi intorno ai 32 milioni.

Resta da capire quando entrerà in vigore questa importante modifica, dal momento che Google ad oggi si è solo limitato ad aggiornare le linee guida interne del browser.

Il rilascio di Android 4.1 Jelly Bean risale all'ormai lontano 10 Luglio 2012, mentre la prima versione stabile di Chrome per Android è stata diffusa il 27 Giugno 2012.