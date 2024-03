Google Chrome non teme le connessioni lente: l'ultimo aggiornamento svolta l'esperienza

Negli scorsi giorni, l'IA di Gemini è arrivata su Google Chrome nella forma di un'"assistente di scrittura" per gli utenti. Gli aggiornamenti del browser di Big G, però, non sono certo finiti qui: al contrario, Google ha appena annunciato tre nuove funzioni disponibili da oggi su Chrome.

Con un post sul blog di Google, il Product Manager di Chrome Jesse Lee ha svelato che tre nuove feature sono in arrivo sul browser di Mountain View: tutte e tre sono state pensate per aiutare gli utenti ad effettuare delle ricerche più precise e creative. "Talvolta, quando navighi in rete, non sei esattamente sicuro di ciò che stai cercando. Queste tre funzioni che stiamo rilasciando oggi ti aiuteranno e ti ispireranno nella ricerca", ha spiegato Lee.

La prima novità è una revisione dei consigli di ricerca di Chrome. Se avete eseguito il login al vostro account Google su Chrome, quando aprirete la homepage del browser o una nuova tab su PC, vedrete apparire sotto la barra di ricerca una serie di suggerimenti, basati sulle vostre ricerche precedenti su Chrome, comprese quelle effettuate su altri dispositivi. Lee ha fatto un esempio pratico dicendo che "se avete cercato il 'Japchae' [un piatto tipico della Corea del Sud] in precedenza, potreste vedere dei suggerimenti legati ad altri piatti coreani popolari".

La seconda novità è il maggior numero di immagini mostrate nella barra di ricerca da Chrome. Finora, infatti, il browser si è limitato a mostrare le immagini solo ai casi in cui la stringa di testo inserita dall'utente corrispondesse perfettamente ad un animale, un personaggio storico, un luogo, un'opera d'arte o un oggetto ben preciso. D'ora in poi, su Android e iOS, potrete anche cercare delle stringhe di testo più generiche e il browser farà il possibile per mostrarvi delle immagini già dalla barra di ricerca, in modo da orientarvi nella navigazione.

Infine - e questa è forse la novità più interessante - Google ha migliorato le operazioni on-device di Chrome, permettendo una limitata capacità di ricerca anche quando lo smartphone ha una connessione lenta. Anche in assenza di una connessione internet ad alta velocità, dunque, riceverete dei consigli di ricerca da parte dell'app sulla base dei dati salvati in locale sul vostro device Android o iOS. Intanto, vi ricordiamo che tante funzioni IA sono in arrivo su Chrome nei prossimi mesi: il consiglio è dunque quello di tenere aggiornato il vostro browser se non volete perdervi nulla.