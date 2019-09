Google Chrome ore consente di inviare pagine web ad altri dispositivi

Google ha dato ufficialmente il via alla distribuzione di Chrome 77 per Windows, Mac, iOS ed Android. Il nuovo aggiornamento non include tante novità a livello estetico, ma introduce una funzione particolarmente interessante dal punto di vista dell'uso quotidiano. Gli utenti infatti ora potranno inviare le pagine web ad altri dispositivi.

Per accedere alla funzione basta fare click con il tasto destro sulla scheda su PC o macOS e selezionare l'opzione "invia ai tuoi dispositivi". A questo punto comparirà un elenco dei dispositivi associati all'account Google e su cui è in uso Chrome, a cui è possibile inviare la suddetta scheda.

La feature è disponibile anche su iOS: in questo caso è necessario fare tap sull'icona della condivisione presente a destra dell'indirizzo, e quindi dal prompt selezionare "invia ai tuoi dispositivi" e selezionare il device desiderato.

L'altra novità introdotta da Chrome 77 è un nuovo indicatore di caricamento del sito nelle schede. Gli sviluppatori hanno introdotto una nuova animazione che mostra la favicon del sito che si carica in un cerchio prima di espandersi per indicare che la pagina è pronta per essere letta.

L'update può essere scaricato tramite il menù "Guida" e quindi "Informazioni" del browser sui vari sistemi operativi su cui è disponibile.