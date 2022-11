Google Chrome su PC cambia design: nuovo assaggio di Material You

Il design Material You lanciato con Android 12 su mobile sta finalmente per fare la sua comparsa anche sui computer, non solo sui Chromebook con ChromeOS ma anche su Windows, Mac e Linux. L’ultima versione di Google Chrome si sta adattando al nuovo stile, in arrivo con uno dei prossimi update stabili.

Nella iterazione più recente di Chrome Canary, versione 110, l’opzione di utilizzare una interfaccia dinamica con temi variabili è ufficialmente disponibile. Il funzionamento è leggermente diverso rispetto a quello visibile negli smartphone del robottino verde di ultima generazione: Chrome assumerà in maniera dinamica i colori dominanti a seconda dello sfondo scelto per le proprie schede. Dunque, li applicherà in maniera variabile a barra di ricerca e schede aperte, dove possibile.

Per rendere questa novità funzionante è necessario attivare il seguente flag chrome://flags/#customize-chrome-color-extraction, trattandosi di una feature ancora in fase di test, e il flag chrome://flags/#ntp-comrehensive-theming per aggiungere più elementi colorati.

L’approdo su Chrome Canary significa una sola cosa: il debutto sulla versione stabile del browser più utilizzato al mondo sta per avvenire, e non dovrebbe volerci molto tempo prima di assistere al rilascio effettivo. Considerato, tra l’altro, che lo scorso ottobre Google ha aggiornato Chrome per i tablet Android, sembra proprio che la Grande G voglia puntare tante fiches sullo sviluppo di un’esperienza utente personalizzabile in ogni piattaforma, rendendola più unica per chiunque.