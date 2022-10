Google Chrome perderà supporto su Windows 7 e 8.1 a febbraio 2023

Google in questi giorni ha rilasciato diverse novità e informazioni per il futuro di Google Chrome: oltre all’ottimizzazione di Chrome per tablet Android, in queste ore è giunta conferma che il browser della Grande G perderà il supporto su Windows 7 e 8.1 a partire da febbraio 2023.

L’annuncio arriva direttamente dal supporto tecnico della società statunitense, con un portavoce che ha comunicato il rilascio di Chrome 110 attorno al 7 febbraio 2023 e il conseguente termine ufficiale del supporto pe le due versioni citate del sistema operativo di casa Microsoft. Le versioni vecchie continueranno a funzionare, ma non riceveranno altre funzionalità o fix di sicurezza utili a evitare la compromissione del sistema mediante bug critici e vulnerabilità.

La decisione di Google di abbandonare il supporto si allinea alla politica di Microsoft per la fine del ciclo di vita di Windows: ricordiamo, infatti, che il termine del programma Extended Security Update (ESU) per Windows 7 e la fine del supporto di Windows 8.1 sono entrambi pianificati per il 10 gennaio 2023. Lo staff, dunque, incoraggia gli utenti a passare a Windows 10 o Windows 11 affinché Chrome rimanga sempre supportato e sicuro: “Se attualmente utilizzate Windows 7 o Windows 8.1, vi invitiamo a passare a una versione Windows supportata prima di tale data per assicurarvi di continuare a ricevere gli ultimi aggiornamenti di sicurezza e le funzionalità di Chrome”, spiega la società.

Considerato che, stando ai dati di Statcounter GlobalStats, Windows 7 è ancora in esecuzione su oltre il 10% di tutti i sistemi Windows nel mondo, non sono pochi gli utenti che dovrebbero compiere questo passaggio.

In tutto ciò, Chrome ha salvato gli Ad Blocker per un altro anno.