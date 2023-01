Google Chrome, tra pochi giorni termina il supporto per alcune versioni Windows

Google ha comunicato che tra pochi giorni terminerà il supporto per Google Chrome su varie versioni di Windows. Il browser continuerà a funzionare, ma non sarà più aggiornato.

Nella fattispecie, i computer che utilizzano Windows 7 e Windows 8.1 non riceveranno più l’ultima versione di Google Chrome, a partire dall’ultima versione, Chrome 110, che sarà lanciata il 7 febbraio. L’ultima release del browser infatti è progettata per funzionare su Windows 10 e versioni successive, come annunciato dal colosso dei motori di ricerca nell’ottobre del 2022.

Gli utenti chiaramente potranno continuare ad utilizzare le versioni precedenti di Chrome, ma non avranno la possibilità di accedere alle novità su cui sta lavorando Google, tanto meno (e soprattutto) agli aggiornamenti di sicurezza più recenti.

Come spiegato da Metro, inizialmente la fine del supporto era prevista per Giugno 2021, ma Google ha preferito rinviarla due volte: prima a gennaio 2022 ed ora a quest’anno.

Per gli utenti che utilizzano Windows 8.1 si tratta di una novità non di poco conto, ed alcuni dati hanno mostrato che si tratta del quarto sistema operativo più popolare a livello mondiale.

La prossima settimana Microsoft staccherà la spina anche a Windows 7 ed 8, con lo stop anche agli aggiornamenti di sicurezza dal 2023.