Google Chrome, ora si possono copiare i video frame per frame: ve ne eravate accorti?

Con i suoi ultimi aggiornamenti, Google Chrome ha migliorato l'accesso alle password, attivato dei filtri per la privacy e persino ridotto il consumo di RAM. Ora, però, sul browser di Google arriva una funzione che potrebbe fare la gioia di moltissimi utenti: vi siete accorti che ora è possibile copiare i singoli frame dei video?

Ebbene sì: mettendo in pausa un video su YouTube o su qualsiasi altro servizio di streaming online potrete copiare il frame a cui avete fermato il video stesso come se fosse un'immagine qualsiasi. La funzione è utilissima per la condivisione dei momenti salienti dei vostri contenuti preferiti su YouTube, ma anche per mostrare meme ai vostri amici senza dover condividere con loro interi video (che puntualmente verranno ignorati).

La feature è stata annunciata con un post sul blog di Google, e attualmente è in fase di rollout in tutto il mondo. Ciò significa che potrebbero volerci alcuni giorni prima che anche il vostro browser la riceva. Per verificare che essa sia attiva, comunque, vi basterà aprire YouTube, scegliere un video e fermarlo. Fatto ciò, dovrete cliccare su di esso due volte con il tasto destro del mouse, in modo da aprire il menù a tendina del browser.

Qui, troverete l'opzione "Copia frame del video": cliccandola, aggiungere nella vostra clipboard uno screenshot in alta risoluzione del video su cui avete cliccato. Come se non bastasse, la funzione è in arrivo anche su tutti i browser basati su Chromium, compreso Microsoft Edge. Potete dare un'occhiata al nuovo menu a tendina della funzione nell'immagine in calce a questa notizia.

La funzione è utilissima perché permette di evitare di fare screenshot manuali durante la visione dei video, ma ha ancora qualche problema. Il più grave, per esempio, è che non c'è alcun modo per salvare direttamente sul desktop o in una cartella dedicata i fermo-immagine copiati da YouTube, che dunque devono essere manualmente copiati su un altro documento prima di essere salvati sul PC.