Google Chrome si potenzia con l'IA negli USA: può completare i form da solo

Dopo aver approfondito alcuni giochi di Google che potreste non conoscere, è giunto il momento di tornare a trattare questioni legate a BigG. Infatti, la società di Mountain View ha appena lanciato l'opzione "Aiutami a scrivere" su Google Chrome.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e Gizmodo, nonché come reso noto direttamente mediante una pagina ufficiale del supporto Google, la novità è riservata agli utenti maggiorenni residenti negli Stati Uniti d'America. Tra l'altro, al netto del fatto che attualmente l'unica lingua supportata è l'inglese, si tratta ancora di una funzionalità rilasciata in versione sperimentale per Windows, Mac e Linux.

Insomma, non è ancora possibile utilizzare l'opzione "Aiutami a scrivere" ("Help me write") dalle nostre parti, ma di fatto le prime persone stanno già avendo modo di utilizzare un assistente digitale per scrivere sul Web. Per fare un esempio concreto, questa funzione può aiutare l'utente a scrivere una recensione su un portale e-commerce, accedendo alle informazioni contenute nella pagina Web.

Pensate inoltre ai classici form di assistenza che risultano compilabili online: in questo modo si può chiedere direttamente al tool IA basato su Gemini di completare in automatico una richiesta (l'esempio che si vede nell'immagine di copertina è relativo alla sostituzione di un casco da bici difettoso). In parole povere, Google sta estendendo la funzione "Help me write" di Gmail all'intero Web, integrandola nel browser Chrome e sfruttando l'intelligenza artificiale per velocizzare la scrittura degli utenti.