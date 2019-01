Google Chrome pronto a supportare il tema scuro di Windows 10?

Google Chrome si appresta a supportare il tema scuro anche su Windows 10, dopo che lo scorso mese di Settembre è stato scoperto che il browser include una modalità scusa su macOS Mojave.

Il tutto è stato avvistato su Techdows. Lo sviluppatore di Chrome, Peter Kastings, nel topic sul forum in cui è possibile segnalare bug non ha fornito molte informazioni a riguardo, tanto meno ha rivelato se il tema scuro si attiverà in automatico in base alle impostazioni del sistema operativo, come accade per molte applicazioni per Windows 10.

Il bug report afferma che "Windows 10 consente agli utenti di impostare l'app in modalità Light o Dark", ma i punti interrogativi intorno alla modalità sono ancora tanti e non è noto nemmeno quando sarà possibile attivare tema scuro.

E' importante segnalare però che Google ha deciso di accogliere le richieste degli utenti, che negli ultimi tempi hanno chiesto a gran voce il supporto per il tema scuro sui vari sistemi operativi, su cui sta diventando sempre più popolare non solo per una questione di comodità ma anche estetica.

Al momento non sono disponibili molte informazioni sulla possibile finestra di lancio, ed ovviamente vi terremo aggiornati non appena la società di Mountain View diffonderà nuove notizie al riguardo.