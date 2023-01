Google Chrome può pulire PC da virus: ha una feature molto particolare

Lo scorso settembre abbiamo visto come cancellare i cookie su Google Chrome per Android, in una esplorazione delle funzionalità del browser. Oggi torniamo a parlarne per una curiosità alquanto interessante: sapete che Google Chrome può funzionare come antivirus? Ciò è possibile grazie a una feature specifica, seppur limitata.

Può capitare di riscontrare problemi tecnici con Google Chrome: a volte gli annunci pop-up e le nuove schede non scompaiono, o il motore di ricerca cambia continuamente senza l’autorizzazione dell’utente. O ancora, più frequentemente la navigazione viene compromessa da estensioni di Chrome indesiderate, toolbar superflue e occasioni in cui il browser reindirizza l’utente a pagine sconosciute.

Questo capita quando sul computer sono installati software indesiderati o malware. Se non si ha un antivirus particolarmente avanzate, o capace di evidenziare le minacce presenti, ecco che Google Chrome offre una soluzione tutta sia: aprendo il browser e recandosi sulle Impostazioni si trova, infatti, una opzione definita “Pulisci il computer”. Per accedervi è necessario, dalle Impostazioni, aprire la sezione “Reimpostazione e Pulizia”, dove si trova la detta voce assieme al pulsante di ripristino delle impostazioni originali di Chrome.

Dunque, cliccando su “Pulisci il computer” Chrome inizierà cercare eventuali programmi sospetti o indesiderati sul computer, invitando poi l’utente ad effettuare la rimozione con il semplice click del pulsante apposito. In tal caso, il browser della Grande G potrebbe chiedere il riavvio del computer al fine di portare a termine l’intervento.

La completa efficacia di questa soluzione non è assicurata e si consiglia sempre di effettuare un doppio controllo con un antivirus, compreso Microsoft Defender, ovverosia quello già in dotazione ai sistemi operativi Windows.

Parlando sempre di Chrome, sappiate che in futuro sarà possibile abilitare e disabilitare le estensioni su singoli siti.