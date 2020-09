Google Chrome raggrupperà autonomamente le schede dello stesso dominio

Nella versione 85.0.4183.102 di Google Chrome distribuita nelle ultime settimane nel browser è apparsa una nuova feature interessante, ovvero il raggruppamento delle schede. Ma gli sviluppatori di Big G non si sono fermati qui: oltre al bottone apposito, ora Chrome raggrupperà automaticamente tutte le pagine dello stesso dominio.

Nell’ultimo release di Google Canary numero 87.0.4266.0 è infatti visibile nell’elenco dei flag del browser la funzione Tab Groups Auto Create, che però attualmente non risulta essere funzionante. Nonostante questo problema, ciò che farà è decisamente chiaro: quando aprirete per esempio più pagine di Everyeye per leggere una serie di articoli e notizie di vostro interesse, Google Chrome creerà da solo una scheda per il dominio di Everyeye per facilitarvi la navigazione tra tutti i siti da voi aperti.

Ora invece per creare un gruppo bisogna cliccare con il tasto destro su una scheda aperta e selezionare l’opzione “Aggiungi scheda a un gruppo”. Così facendo Chrome creerà un raggruppamento di schede con nomi e colori definiti direttamente da voi per riconoscerli immediatamente. Tale funzione non ha limiti di creazione e punta, come affermato anche da Google stessa, a incrementare la produttività del browser.

Tra le altre novità recenti c’è anche una feature inedita che permette di controllare le password e scoraggia anche l’utilizzo delle parole chiavi più semplici, note per essere tra le password più facilmente riconoscibili e dunque pericolose per l’utente stesso.