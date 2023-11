Google Chrome ora vi dice quanta RAM consuma ogni pagina web: come attivare la funzione

Periodo di grandi novità per Google Chrome: a fine ottobre, un aggiornamento del browser di Google permetteva agli utenti di nascondere il proprio IP durante la navigazione, tutelandone la privacy. Ora, invece, il software di Big ha introdotto una piccola ma utilissima funzione di monitoraggio della memoria consumata da ogni pagina web.

Come spiega 9to5Google, la funzione, denominata "Memory Usage" in inglese e "Memoria Utilizzata" in italiano, è in fase di rollout anche per gli utenti che utilizzano le versioni stabili di Google Chrome. Per gli iscritti al programma beta del browser, invece, la feature è già disponibile da un po' di tempo. Inoltre, la funzione è disponibile su tutte le piattaforme desktop compatibili con Chrome, tra cui Windows, Mac e ChromeOS.

La novità arriva a qualche mese dall'introduzione della modalità "Memory Saver" di Google Chrome, che permette di ridurre il consumo di RAM da parte del browser, e fa parte degli sforzi di Big G per ridurre al minimo il peso di Chrome sui device su cui viene installato, al fine di rendere il browser più facile da utilizzare soprattutto sui PC meno recenti e sui laptop e chromebook di fascia bassa.

La nuova feature, che viene attivata di default dopo l'aggiornamento del browser, comprende una piccola revisione all'UI di Google Chrome. Passando sopra una tab aperta nel browser e fermandovi con il mouse sull'etichetta ad essa relativa - come vi mostriamo nell'immagine in calce - vedrete una sorta di linguetta con la scritta "Memoria Utilizza" e la quantità in MB di RAM allocata per il funzionamento della scheda stessa.

Vi ricordiamo però che la funzione ’Memory Usage non chiude in automatico le schede aperte, né tantomeno ne riduce il consumo di RAM quando quest'ultimo si alza troppo. L'aggiornamento che introduce la nuova feature è quello a Chrome 119, che verrà installato in automatico dal browser di Google.