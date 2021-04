Google Chrome riceve una nuova feature già vista in un'estensione famosissima

Dopo il lancio delle Live Caption su Google Chrome Desktop e mobile, gli sviluppatori di casa Big G hanno lanciato sull’applicazione Android del browser una nuova funzione che permette di monitorare i prezzi di prodotti di nostro interesse in diretta, ricevendo notifiche in caso di innalzamenti o abbassamenti nel valore d’acquisto.

A rivelarlo sono stati i colleghi di Smartdroid, i quali hanno segnalato la disponibilità della feature nella versione 90 di Google Chrome, già disponibile su tutti i dispositivi compatibili ma che solo nelle ultime ore ha ricevuto questa novità. Come dimostra lo screenshot in calce all’articolo, per attivare la funzione basterà una pressione lunga sulla scheda e poi attivare il “Monitora i prezzi” modificando le impostazioni ad hoc a seconda delle preferenze personali. In alternativa, basterà andare sul menu dei tre puntini collocato in alto a destra e seguire gli stessi passaggi.

Si tratta certamente di una funzione utile che lavora esattamente come la famosa estensione Keepa per Chrome desktop, sebbene al momento il fatto di dover tenere aperta una scheda per monitorare i prezzi del prodotto risulti alquanto strana. La feature dovrebbe essere già disponibile in tutto il mondo; in caso contrario, basterà digitare “chrome://flags/#enable-tab-grid-layout” sulla barra degli indirizzi, aprire il menu a tendina evidenziato dal sistema e abilitare le notifiche per il monitoraggio dei prezzi, infine riavviando il browser per abilitarla. Altrimenti, sarà necessario attendere qualche giorno o settimana prima di poterla provare con mano.

Ma a proposito di Google, il servizio Maps a breve cambierà il calcolo dei percorsi e non suggerirà più la via più rapida di default, preferendo un altro tipo di percorso migliore.