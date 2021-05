Google Chrome sta per ricevere ulteriori controlli per la riproduzione di audio e video

Google Chrome non solo sta per ricevere una nuova feature per monitorare i prezzi dei prodotti venduti online, ma in cantiere ci sono anche dei controlli inediti per la riproduzione dei contenuti multimediali, in particolare sul lettore multimediale integrato su Chromium. Ecco come funzioneranno.

Questa funzionalità è molto semplice e la troviamo già su YouTube: si tratta, banalmente, della possibilità di modificare la velocità di riproduzione fino a 0,25x, nel caso in cui si voglia rallentare il video o l’audio d’interesse, oppure fino a 2x se si desidera aumentarla. Altri controlli sono, per esempio, la chiusura del lettore e la pausa/ripresa del contenuto in questione. Ciò varrà anche per i contenuti scaricati sul nostro computer e poi riprodotti tramite il browser d’interesse.

Parliamo in termini generali in quanti questi controlli multimediali arriveranno su tutte le applicazioni basate su Chromium, ergo anche sull’acerrimo rivale Microsoft Edge. Al momento si parla solo di una disponibilità per Google Chrome Canary, ma a quanto pare è attivabile anche su Edge Canary aggiungendo il comando “--enable-features = GlobalMediaControlsModernUI” nel campo di destinazione del collegamento Microsoft Edge Canary.

Non mancano però anche altre grandi novità in arrivo per Google Chrome versione 91, come il nuovo look moderno che potete vedere nello screenshot sottostante che cambia l’interfaccia del riproduttore multimediale, la posizione dei controlli e abilita pure lo sfondo dinamica per mostrare la copertina dell’album in cui compare il brano musicale in questione. Tutto ciò, però, sarà disponibile solamente tra qualche settimana.

L’ultima versione di Google Chrome, numero 90, ha invece introdotto altre funzionalità come il protocollo di sicurezza HTTPS di default, l’encoder AV1 e la funzionalità “Tab Search”.