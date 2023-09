Google Chrome si rifà il look su desktop: quante novità al design!

Chrome sul desktop presto si rifarà il look. Google ha annunciato che il proprio browser presto si aggiornerà e sfoggerà un design in linea con il Material You adottato dal motore di ricerca già da diverso tempo in altri ambiti.

Google spiega che la nuova interfaccia grafica, che sarà disponibile nel corso delle prossime settimane, includerà delle icone aggiornate con un “focus sulla leggibilità” e nuove tavolozze di colori che “si integrano meglio con le schede e la barra degli strumenti”. Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, gli angoli delle schede saranno più morbidi e arrotondati.

Il motore di ricerca modificherà anche alcuni strumenti di Navigazione Sicura di Chrome, continuando il proprio focus sulla sicurezza e riservatezza degli utenti. Quando si visiterà un sito potenzialmente pericoloso, Google attualmente lo confronta con un elenco archiviato localmente aggiornato ogni 30-60 minuti per mettere in guardia gli utenti. Nelle prossime settimane tale controllo sarà eseguito in tempo reale per dissuadere subito gli utenti dal visitarli. Secondo Google “riducendo il tempo che intercorre tra l'identificazione e la prevenzione delle minacce, ci aspettiamo di vedere un miglioramento del 25% nella protezione da malware e minacce di phishing”.

Con il nuovo Chrome sarà aggiornato anche il Chrome Web Store, anch’esso pronto ad accogliere il Material You Design di Google.

Nelle scorse ore intanto Google ha lanciato la funzione che permette di copiare i video frame per frame da Chrome.