Google Chrome si rinnova su Android: ecco i ritocchi sulla grafica dell'app

Le app di Google, si sa, sono in continua evoluzione. Dopo i ritocchi estetici a Google Foto, è finalmente arrivato il momento di osservare qualche piccolo cambiamento anche all'interno del popolare browser web Google Chrome.

Il design Material You, del resto, è in evoluzione continua proprio come l'ecosistema di Mountain View e anche piccoli dettagli possono fare la differenza nel lungo percorso di Google verso un aspetto più armonico del suo sistema operativo.

Su Chrome, in particolare, a cambiare sarà la pagina iniziale, dove la barra di ricerca assumerà un ruolo di primo piano e sarà ancora più grande. Anche i collegamenti rapidi verranno rimaneggiati e diventeranno una categoria a parte, con bordi arrotondati, e fungeranno anche da stacco tra la ricerca e il feed con i suggerimenti di esplorazione, che si sviluppano in basso.

Gli appassionati di personalizzazione potranno anche cambiare colore di sfondo in maniera dinamica e la barra di ricerca potrà assumere una colorazione secondaria derivante dal colore principale.

Ricordiamo che nel 2023 anche le altre versioni dell'app hanno ricevuto importanti rimaneggiamenti. Ad esempio, la versione desktop di Google Chrome si è rifatta il look di recente nella sua variante per sistemi operativi Windows, con focus sulla leggibilità e sui colori, ancora più coerenti con il design per una navigazione web più immersiva.