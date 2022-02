Google Chrome saluta 'Lite Mode' su Android con la versione 100: cosa significa

Con l’imminente arrivo di Google Chrome versione 100, pubblicata sul canale Canary a fine gennaio 2022, l’app del browser di Big G dirà ufficialmente addio alla “modalità Lite” su Android, introdotta ancora nel 2014 con l’intento di ridurre l’utilizzo dei dati mobili. Ecco cosa significherà per gli utenti.

Stando all’ultimo report di 9to5Google, la società di Mountain View ha optato per questa soluzione alla luce dell’ormai assenza di piani tariffari mobili con una bassa quantità di Giga di traffico Internet e con velocità ridotte, per i quali era stata proprio pensata questa modalità di risparmio dati. Grazie a quest’ultima, nelle regioni dove Internet era meno accessibile su smartphone Google Chrome operava senza intoppi, più velocemente e consumando meno dati.

Con la presenza di sempre più offerte telefoniche con diverse centinaia di Giga, se non addirittura Internet illimitato, e a velocità elevate grazie a 4G+ e 5G, Google non vede più ragione di mantenere attiva tale opzione: “Negli ultimi anni abbiamo assistito a una diminuzione dei costi per i dati mobili in molti paesi e abbiamo fornito molti miglioramenti a Chrome per ridurre ulteriormente l'utilizzo dei dati e migliorare il caricamento delle pagine web. Anche se la modalità Lite non sarà più disponibile, continueremo a impegnarci per garantire che Chrome possa offrire un'esperienza di caricamento veloce delle pagine Web sui dispositivi mobili”, ha spiegato l’azienda.

Di conseguenza, a partire dal 29 marzo 2022 con il lancio di Google Chrome versione 100 su Android gli utenti che ancora utilizzano la cosiddetta Lite Mode dovranno prepararsi a salutarla, riabbracciando la modalità di utilizzo base.

Nel mentre, su Google Chrome per PC è arrivata una modalità Oscura color nero pece.