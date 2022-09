Google Chrome salva gli Ad Blocker per un altro anno: Manifest V3 rinviato al 2024

Sono passati diversi mesi da quando Google ha annunciato Manifest V3 per Google Chrome, che porterà con se delle novità importanti soprattutto in termini di limitazioni per gli Ad Blocker. Inizialmente il colosso dei motori di ricerca aveva intenzione di disabilitare le estensioni Manifest V2 in Chrome a Gennaio 2023, ma ha rivisto i suoi piani.

In un post pubblicato sul blog ufficiale di Chrome Developers, infatti, l’azienda spiega che ha deciso di aggiornare il periodo di transizione da Manifest V2 a Manifest V3. Pur restando convinta che sia necessario abbandonare le vecchie estensioni, tra cui figurano proprio quelle che permettono di bloccare le pubblicità sui siti web, Google ha annunciato che saranno rimosse dal Chrome Web Store a Gennaio 2024. Sostanzialmente quindi le estensioni che si basano sulla V2 potranno continuare a girare per un anno aggiuntivo rispetto a quanto annunciato in precedenza

La nuova roadmap è ora articolata in questo modo:

A gennaio 2023 , Manifest V3 sarà un requisito fondamentale se uno sviluppatore desidera che la propria estensione venga presentata con un badge nel Chrome Web Store.

, Manifest V3 sarà un requisito fondamentale se uno sviluppatore desidera che la propria estensione venga presentata con un badge nel Chrome Web Store. A giugno 2023 , Google smetterà di accettare estensioni Manifest V2 per la pubblicazione nel Chrome Web Store. Le estensioni Manifest V2 esistenti passeranno da pubbliche a non elencate. Le estensioni rimosse restano accessibili nel Chrome Web Store solo tramite link diretti.

, Google smetterà di accettare estensioni Manifest V2 per la pubblicazione nel Chrome Web Store. Le estensioni Manifest V2 esistenti passeranno da pubbliche a non elencate. Le estensioni rimosse restano accessibili nel Chrome Web Store solo tramite link diretti. A gennaio 2024 , Google rimuoverà tutte le estensioni Manifest V2 dal Chrome Web Store.

Google spiega che questo approccio graduale e sperimentale mira a garantire un’esperienza utente fluida, ed i nuovi flag sperimentali aiuteranno gli utenti a vedere che effetti avrà il pensionamento di Manifest V2 sulla loro esperienza di navigazione.

Big G esorta anche gli sviluppatori a rilasciare le estensioni Manifest V3 durante il periodo di transizione, ma non indica quando smetteranno di funzionare i plugin Manifest V2. La società afferma solo che le vecchie estensioni “potrebbero smettere di funzionare in qualsiasi momento dopo le date sopra menzionate”.