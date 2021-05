Google Chrome segnala le password compromesse: fix con un tap

Google sta tenendo il suo keynote relativo all'edizione 2021 dell'evento I/O. Sono state annunciate parecchie novità, relative soprattutto all'intelligenza artificiale, alla privacy e al posizionamento sul motore di ricerca. Si tratta di molti "piccoli" cambiamenti: il più interessante è probabilmente quello che riguarda il browser Chrome.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Engadget e Gizmodo, l'obiettivo dell'azienda di Mountain View è quello di fornire agli utenti maggiori possibilità in termini di sicurezza. Per fare questo, presto arriverà una nuova funzionalità legata al sistema che segnala all'utente quali sono le password salvate che sono state compromesse.

Il password manager integrato in Google Chrome permetteva già in passato di ottenere delle "notifiche" nel caso qualche account fosse coinvolto in una fuga di dati. Tuttavia, ora, grazie all'utilizzo di Google Assistant, l'utente potrà modificare rapidamente le password coinvolte, premendo semplicemente sull'apposito pulsante "Cambia password". La funzionalità smart relativa all'assistente condurrà dunque alla pagina di modifica del profilo coinvolto.

In parole povere, Google sta cercando di consentire all'utente di correre ai ripari il più rapidamente possibile, garantendo la possibilità di raggiungere la pagina di modifica della password mediante un singolo tap, "automatizzando" dunque la procedura che in genere richiede più tempo. Questa novità arriverà inizialmente su Android negli Stati Uniti d'America, per poi espandersi con il passare dei mesi.