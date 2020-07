Google Chrome semplificherà il login nei siti web: addio username e password!

Novità in arrivo su Google Chrome. Il colosso dei motori di ricerca infatti sta testando una nuova funzione battezzata "Touch to Fill" che semplificherà in maniera importante il processo d'accesso ai siti web, eliminando la necessità di digitare gli username e le password.

Secondo quanto riferito da Techdows, gli utenti nel momento in cui toccheranno il campo del nome utente vedranno comparire un elenco di dati memorizzati per quel particolare sito. A questo punto basterà semplicemente selezionare quello desiderato ed il browser inserirà in automatico username e password, senza la necessità di scriverli a mano.

L'opzione si rivolge principalmente ai dispositivi mobili, e non è un caso che sia stata individuata in Chrome per Android, ma in futuro potrebbe approdare anche su iOS ed iPadOS.

Gli utenti che utilizzano Chrome Beta su Android possono già attivare Touch To Fill semplicemente collegandosi all'indirizzo chrome://flags e cercando nella barra di ricerca "touch-to-fill". A questo punto basta abilitare l'opzione dal menù a discesa ed il gioco è fatto.

Google, così come altre società del settore tech, stanno da tempo lavorando su nuovi sistemi per pensionare le password o per semplificarne la gestione da parte degli utenti, per incentivare l'utilizzo di parole chiave univoche per ogni servizio.

Negli ultimi giorni è anche emersa la notizia sull'arrivo di Chrome a 64 bit su Android.