Google Chrome, sfruttata una vulnerabilità critica: aggiornate subito!

Grave vulnerabilità sfruttata in Google Chrome. Ad annunciarlo la società di Mountain View che, in occasione del lancio di Chrome 89, ha spiegato che alcuni hacker stanno sfruttando un problema di sicurezza, e per questo motivo consiglia di aggiornare immediatamente il browser.

La falla porta il nome in codice CVE-2021-21166 ed è stata segnalata lo scorso mese da Alison Huffman. Pur non svelando molti dettagli, la vulnerabilità è stata classificata come grave, come si può vedere nello screenshot presente in calce. Secondo quanto riportato da The Hacker News, sarebbe stato già scovato un exploit in uso che consente di sfruttarla, ma non è chiaro di cosa si tratti e che tipo di informazioni personali mette a rischio.

Complessivamente, con Chrome 89, disponibile per Windows, macOS e Linux, gli sviluppatori della compagnia di Mountain View hanno corretto 47 vulnerabilità, otto delle quali ad alto rischio.

Proprio alla luce di tale motivo, Google raccomanda agli utenti di provvedere all'installazione della nuova versione di Chrome, onde evitare problemi di sorta e ritrovarsi di fronte a spiacevoli sorprese.

Parallelamente al lancio di Chrome 89, Google sta anche testando il pulsante "Follow", per gli iscritti al programma beta. La feature a quanto pare consentirà di ricevere notifiche dai siti seguiti, ma non è chiaro come funzionerà.