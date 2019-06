Google Chrome: il sito su cui navighi sembra sospetto? Con un add-on lo puoi segnalare

Un nuovo add-on chiamato Suspicious Site Reporter ti consente di segnalare a Google i link che pensi che siano pericolosi. L'azienda li controlla, e nel caso prende provvedimenti. Ecco come funziona e dove si scarica.

L'annuncio fa coppia con il lancio di un nuovo sistema di avvisi, che blocca la navigazione qualora Chrome pensi che il sito a cui si sta accedendo contenga malware o rischi di far cadere l'utente in una truffa, magari perché si tratta di un tentativo di phishing.

Google fino ad oggi ha giocato da solo alla partita della lotta contro i contenuti malevoli, ora però chiede l'aiuto degli utenti — che finalmente hanno un mezzo per contribuire alla lista nera dell'azienda.

Si tratta di uno strumento piuttosto completo, che permette agli utenti di fornire una serie di documentazioni che aiutino Google: si possono allegare screenshot per facilitare l'indagine di Google, e anche la serie di link che hanno condotto l'utente sul sito sospetto.

Un sistema a semaforo, poi, indica all'utente il grado di sicurezza del sito che si sta visitando: verde per quelli sicuramente innocui, arancione per tutti quelli che non rientrano nella top 5000 dell'indice di navigazione sicura, e quindi rossa per i siti potenzialmente pericolosi.

Suspicious Site Reporter può essere scaricato e installato da questo link.