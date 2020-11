Google Chrome, siete soliti aprire molte schede? Questa feature fa per voi!

Il mondo del Web è talmente vasto e interessante che alcuni utenti sono soliti aprire molte schede del browser contemporaneamente, in modo da "monitorare" tutto come si deve. Questo si traduce spesso nella difficoltà di riuscire a trovare determinati contenuti. Tuttavia, Google Chrome ha una funzionalità utile in tal senso.

Infatti, la feature che consente al browser di creare gruppi di schede automaticamente, arrivata in modo "nascosto" nella versione 87 di Chrome e dunque passata un po' in sordina, può potenzialmente tornare utile a molti utenti. Come fatto notare da MSPowerUser, tramite questa novità il browser rileva i vari portali aperti dall'utente, raggruppando tutte le pagine relative allo stesso dominio in gruppi di schede nella barra in alto.

In questo modo, tutto viene messo maggiormente in risalto, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia. Ad esempio, se state leggendo più notizie provenienti da Everyeye in varie schede, il browser posizionerà queste ultime all'interno di un flag "Everyeye" posto in alto, che si espande premendo su di esso. Il nome del gruppo di schede e il suo colore possono essere modificati premendo con il tasto destro sull'apposito riquadro. In questo modo, capite bene che, per chi è solito aprire molte schede, risulta molto più semplice navigare online.

Per abilitare questa funzionalità, che per il momento è ancora in una fase sperimentale ma già funzionante, basta aprire una nuova scheda del browser, recarsi in "chrome://flags", abilitare i flag "Tab Groups Auto Create" e "Tab Groups" e riavviare il browser. Una volta fatto questo, provate ad aprire più pagine dello stesso dominio e il gioco è fatto. Come detto in precedenza, serve Chrome 87 affinché tutto funzioni correttamente.

Vi ricordiamo che è inoltre possibile creare manualmente delle schede. Per fare questo, basta premere con il tasto destro del mouse sopra a una scheda di Chrome e selezionare l'opzione "Aggiungi scheda a nuovo gruppo".



Rimanendo in ambito Chrome, recentemente sono arrivati anche i comandi tramite barra degli URL.