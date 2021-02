Google Chrome, stop al supporto per alcuni processori: ecco i modelli interessati

Google, attraverso un documento di sviluppo ha reso noto che con Chrome 89, ovvero la prossima major release del proprio browser web, intende interrompere il supporto per i PC basati su alcuni vecchi processori.

Come si può vedere nello screenshot pubblicato in calce, Google osserva che interromperà il supporto per tutte le CPU x86 che non includono il supporto minimo SSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3).

Ciò implica che tutti i processori pre-Intel Core 2 Duo (come gli Intel Atom e Celeron M) e la maggior parte di quelli lanciati sul mercato prima del 2005, potrebbero non essere in grado di eseguire più Chrome. Alcuni osservatori hanno anche sottolineato che anche lo stesso Windows 10 richiede il supporto SSE2.

Non è chiaro quando sarà lanciato Chrome 89, tanto meno il numero di PC che saranno impattati da tale importante modifica, ma il colosso di Mountain View, comunque, intende implementare una notifica come quella che mostriamo in calce per avvisare gli utenti dell'imminente fine del supporto.

Al momento non è chiaro il motivo per cui Google abbia preso questa decisione, ma secondo Techradar è probabile che prima di adottare una scelta così importante gli ingegneri abbiano fatto i calcoli del caso e stimato che ad essere interessati saranno davvero pochi utenti.

Di recente Google ha rimosso un'estensione di Chrome in quanto conteneva un malware.