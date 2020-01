Google Chrome sarà supportato fino a Luglio 2021 su Windows 7

Mancano quattro giorni alla fine del supporto a Windows 7 e mentre Microsoft sta invitando gli utenti ad aggiornare i PC a Windows 10 per ragioni di sicurezza, i principali sviluppatori di software stanno informando sulle loro intenzioni. Quest'oggi Google tramite un post pubblicato sul proprio blog ha voluto fare chiarezza su Chrome.

Nel lungo comunicato la società di Mountain View ha affermato che continuerà a supportare Chrome su Windows 7 per un minimo di diciotto mesi dalla fine del ciclo di vita ufficiale di Microsoft. Ciò vuol dire che almeno fino al 15 Luglio 2021 saranno garantiti gli aggiornamenti e le patch per il browser, che continua ad essere uno dei più utilizzati del web sia in ambito consumer che enterprise.

La scelta è per certi ovvia da parte di Google, che intende massimizzare il più possibile dalla base di utenti.

Ricordiamo che da martedì prossimo Windows 7 non sarà più supportato, il che vuol dire che non saranno rilasciati nè aggiornamenti di sicurezza, nè nuove funzionalità. Microsoft inoltre non garantirà l'assistenza tecnica, ed i sistemi su cui è installato l'ormai obsoleto OS saranno vulnerabili a rischi di sicurezza e virus. Discorso diverso per le firme di Microsoft Security Essentials, che saranno aggiornate.