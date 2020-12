Google Chrome, gli sviluppatori vogliono espandere la cache: ecco perché

In seguito alle possibili soluzioni relative all'utilizzo della RAM, gli sviluppatori di Google Chrome stanno ora cercando dei metodi per migliorare le performance del browser in generale. Tra questi, c'è allo studio una soluzione particolarmente interessante.

Stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e BleepingComputer, il team dietro al browser di BigG sta cercando di comprendere come risolvere l'impatto sulle prestazioni relativo alla scelta del partizionamento della cache per siti Web al posto di un heap unificato. Inoltre, al contempo, questo "cambio di rotta" potrebbe risolvere un potenziale problema di sicurezza del precedente metodo.

Infatti, gli ingegneri Josh Karlin e Shivani Sharma di Google hanno spiegato che l'utilizzo di un heap unificato può portare a usi impropri. Ad esempio, un sito Web potrebbe comprendere se un altro portale ha caricato una risorsa semplicemente effettuando una verifica mediante la cache. Per gli utenti meno esperti, vi basti sapere che questo può potenzialmente comportare l'accesso a informazioni personali.

Questo è il motivo dietro alla decisione dell'azienda di Mountain View di spostarsi verso un partizionamento della cache per siti Web. Questo metodo è stato messo in atto a partire dal browser Chrome Canary, destinato agli sviluppatori e agli utenti più "smanettoni". I risultati sembrano essere incoraggianti, ma questa novità va un po' a impattare sulle performance del browser.

Qui entra in gioco una possibilità molto interessante: l'espansione della cache dedicata ai singoli siti Web (si vocifera di fino a tre volte la solita dimensione). Questo potrebbe potenzialmente comportare un incremento delle performance di Google Chrome. Ovviamente, andranno fatti tutti i test del caso nelle versioni destinate agli sviluppatori. I developer del browser di BigG riusciranno nel loro intento? Staremo a vedere.