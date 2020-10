Google Chrome, test in corso per le pubblicità integrate nella homepage

Nelle ultime ore, siamo venuti a conoscenza del fatto che Google sta effettuando dei test relativi a delle pubblicità integrate direttamente nel suo browser Chrome. Abbiamo, dunque, voluto analizzare per bene la questione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e 9to5Google, Google sta effettuando dei test per inserire degli ads nella pagina principale di Chrome. Per intenderci, quando l'utente apre il browser o una nuova scheda, di default compare una pagina con una barra di ricerca e le icone relative ai siti preferiti/più visitati. Ebbene, lì sotto potrebbero presto comparire delle pubblicità per tutti.

L'indiscrezione arriva dal fatto che l'azienda di Mountain View sta testando questa possibilità mediante Chrome Canary, ovvero la "versione sperimentale" destinata agli sviluppatori e agli utenti più "smanettoni", del browser della società di Sundar Pichai. Abbiamo provato anche noi a scaricare questa versione dal sito ufficiale, in modo da confermare quanto trapelato online.

Ebbene, entrando nella pagina dei flag (chrome://flags), abilitando "NTP Shopping Task Module" e "NTP Modules" e riavviando il browser, è possibile vedere delle pubblicità comparire nella parte inferiore della homepage di Chrome. Tra l'altro, è possibile scegliere tra due opzioni per quel che concerne il flag "NTP Shopping Task Module", dato che quest'ultimo può essere abilitato con dati reali o con un test di default (sedie da ufficio). In calce alla notizia trovate degli screenshot esemplificativi. In ogni caso, sembra che l'azienda di Mountain View si stia concentrando su ads relativi allo shopping.

Ovviamente, l'esistenza di questo test non significa necessariamente che Google stia per estendere questi ads a tutti, ma sicuramente l'azienda di Mountain View sta cercando di capire se sia una strada percorribile o meno.