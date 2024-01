Google Chrome userà l'IA per migliorare l'esperienza utente: le novità in arrivo

L’intelligenza artificiale di Google arriva anche in Chrome. Ad annunciarlo lo stesso motore di ricerca, il quale in un post sul blog ha spiegato che sono in fase di implementazione alcune funzionalità che si baseranno sui propri modelli d’IA per migliorare l’esperienza utente di coloro che utilizzano il browser.

Disponibili in fase di test su Chrome 121, queste feature si possono attivare direttamente dal menù Impostazioni relativo alle opzioni sperimentali. L’intelligenza artificiale, nella fattispecie, contribuirà a migliorare Chrome in vari aspetti.

La funzionalità “Tab Organizer” è sicuramente la più interessante: cliccando con il pulsante destro del mouse su una scheda, si potrà selezionare l’opzione “Organizza schede simili” che come suggerisce il nome permetterà a Chrome - utilizzando l’intelligenza artificiale - di raggruppare tutte le schede simili aperte nel browser.

Novità in arrivo anche per il negozio di temi di Chrome, che sarà aggiornato: scegliendo un’immagine, uno stile, un colore o altre opzioni si potrà generare in automatico un tema da abbinare. Google ha spiegato che alla base di questa funzionalità ci sarà lo stesso modello text-to-image su cui si basano gli sfondi generativi di Android.

Il prossimo mese arriverà la funzione “Help me write” in ogni sito web: gli utenti non dovranno fare altro che cliccare con il pulsante destro del mouse su qualsiasi casella di testo e selezionare la relativa opzione. Chrome chiederà qualche informazione su ciò che si deve scrivere e quindi genererà una prima bozza.

Alcune gif e video delle tre feature sono disponibili direttamente nel post pubblicato sul blog di Chrome.

Ricordiamo che da inizio anno Chrome ha iniziato a limitare i cookie di terze parti per l'1% degli utenti.