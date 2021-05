Google Chrome sarà più veloce che mai su Linux, Windows 10 e macOS

Un sistema in corso di sviluppo da diverso tempo e che sfrutta la cosiddetta Cache back-forward, già introdotto lo scorso anno su Android, potrebbe presto arrivare anche sui sistemi operativi desktop.

Il sistema, la cui implementazione su Android ha portato a notevoli riduzioni nei tempi di caricamento nella navigazione nelle pagine già caricate, dunque utilizzando i tasti avanti e indietro, dovrebbe sbarcare su Chrome per Windows, Linux e macOS con l'aggiornamento alla build 92, secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Latest.

Sfruttando questo spazio in memoria, le pagine già caricate in precedenza verranno riproposte istantaneamente, senza la necessità di effettuare il ricaricamento, che avverrà invece su specifica richiesta, richiamandolo tramite il pulsante di refresh oppure il tasto F5.

Come già riportato sopra, Google avrebbe già pianificato il rilascio della nuova funzionalità per ambienti desktop con la build 92 del browser web Chrome e inizialmente entrerà in una fase di "rollout sperimentale" per poi diffondersi solo in un secondo momento a macchia d'olio su tutte le macchine compatibili.

Non è ancora chiaro con quale criterio avverrà la selezione dei dispositivi che parteciperanno al rollout preliminare ma, qualora presente, la funzionalità back-forward sarà attivabile dal menu delle impostazioni di Chrome, accessibile cliccando il simbolo con i tre puntini incolonnati presente sull'angolo superiore destro dell'applicazione.



