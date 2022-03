Google Chrome ancora più veloce su Mac: su M1 supera Safari del 7%

Il team che lavora su Chrome ha fatto il punto sulla versione M99 del browser, che sta stabilendo record su record sul benchmark Web Speedometer di Apple e si è dimostrato ancora più veloce e reattivo su Mac rispetto a Safari.

Google ha approfittato di questo rilascio per analizzare tutti i miglioramenti che ha apportato alla velocità di Chrome nell’ultimo anno, in termini di compilazione e rendering grafico. Sui Mac M1, il browser si è dimostrato essere circa il 7% più veloce di Safari, ma Chrome M99 ha stabilito il record di velocità con un punteggio di 300 sul benchmark creato dal team WebKit di Apple. Questa piattaforma per i benchmark simula l’utilizzo di una web app utilizzando varie tecnologie, allo scopo di quantificare la reattività dell’esperienza.

Complessivamente, Google spiega che dal lancio di Chrome sui Mac basati su M1, avvenuto a fine 2020, il browser è il 43% più veloce rispetto a diciassette mesi fa.

I miglioramenti però non si riferiscono solo ai Mac, ma anche alla versione Android del browser, dove di recente Chrome ha salutato la Lite Mode. Qui, spiega Google, il caricamento di una pagina ora richiede il 15% di tempo in meno, mentre lo scorso anno era stato ridotto del 13% il tempo d’avvio grazie alle schede localizzate. Questi approcci hanno consentito di risparmiare risorse su tutta la linea, mentre la velocità è stata migliorata grazie alle Isolate Splits.

“Sappiamo che i benchmark sono solo uno dei tanti modi per misurare la velocità di un browser. Alla fine, ciò che conta di più è che Chrome è in realtà più veloce ed efficiente nell’uso quotidiano, quindi continueremo a lavorare su miglioramenti delle prestazioni innovativi che spingono i limiti di ciò che è possibile nell’informatica moderna” ha affermato Max Christoff, Senior Director, Chrome Engineering.

Nessuna indicazione, invece, sul così detto Millennium Bug dei browser che potrebbe scattare con Chrome 100.