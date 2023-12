Google Chrome sarà ancora più veloce, con una migliore gestione della cache

Google ha annunciato che è al lavoro su un’importante novità nella gestione della Back/Forward Cache di Chrome, allo scopo di migliorare le prestazioni del browser. Queste modifiche permetteranno di memorizzare le pagine web visitate anche se non abilitato dai webmaster.

Come spiegato sul sito web dedicato agli sviluppatori di Google Chrome, “con l'intera pagina in memoria, il browser può ripristinarla rapidamente e facilmente se l'utente decide di ritornarci su”. Il funzionamento è molto semplice: sostanzialmente grazie a questa modifica il browser ignorerà il tag “no-store”, e proprio quest’ultimo aspetto ha portato a qualche perplessità da parte degli sviluppatori in quanto potrebbe portare al caricamento di versioni vecchie e non aggiornate dei siti web, con conseguenti danni anche su quei portali che vengono aggiornati di continuo con nuovi contenuti.

Il tag “no-store” viene inserito nell’intestazione e fa in modo che il sito web venga memorizzato nella BFCache, appunto la componente che Google vuole aggiornare. Con la modifica, il browser andrà ad ignorare tale tag per ripristinare rapidamente le pagine ed offrire un’esperienza di navigazione più scattante e soprattutto per alleggerire le performance del browser, spesso accusato di essere eccessivamente pesante.

Non è chiaro se e quando vedrà la luce questa novità: Google attualmente sta testando la modifica nelle versioni beta di Chrome, in modo tale da ottenere tutti i feedback del caso e capire il da farsi.

Di recente, Google ha lanciato un’interessante aggiornamento per Google Chrome che migliora la sicurezza.