Google Chrome, con versione 102 arriverà una feature anti-truffa per siti e-commerce

Non sono passati molti giorni dal debutto di Google Chrome numero 100 su PC e dispositivi mobili Android e iOS, eppure già si discute in rete di Google Chrome 102 e di una funzionalità chiave che approderà con tale versione, relativa alla verifica dell’affidabilità dei siti e-commerce in tutto il mondo.

Sarà capitato a ciascuno di noi di chiedersi, durante la ricerca di un prodotto specifico online, se acquistarlo da un sito semisconosciuto a un prezzo particolarmente conveniente rispetto alla media del mercato è affidabile o meno. Purtroppo non sempre si trova una risposta definita a tale quesito, ma in futuro la situazione potrebbe migliorare grazie a una feature dedicata e pensata dai sviluppatori di Mountain View.

Grazie ad Android Police sappiamo proprio che nella versione Dev 102 di Google Chrome apparirebbe un avviso pop-up inedito che chiede all’utente se è di suo interesse leggere le recensioni del negozio. Premendo o cliccando su tale avviso, quindi, il sistema mostra una piccola scheda con le review da parte degli utenti Google.

Non si tratta certamente di una soluzione definitiva al problema, anche perché le recensioni possono essere sempre parzialmente manipolate con pareri da parte di utenti falsi, bot o persone pagate per postare recensioni positive persino su portali che, in realtà, truffano i consumatori. Trattandosi però di una novità piuttosto lontana nel tempo, ci aspettiamo anche una soluzione sotto quel punto di vista da parte di Big G.

Nel mentre, anche Microsoft Edge è arrivato alla versione 100.