Google Chrome versione 89 è disponibile: profili completamente rinnovati e altre novità

L’ultimo aggiornamento di Google Chrome da noi visto a inizio febbraio, ovvero quello alla versione 88.0.4324.150, aveva portato con sé un importante fix per la sicurezza del browser. Ora, però, è già il momento di parlare della versione 89 e di tutte le novità che porta con sé, tra cui un rinnovo completo alla gestione dei profili.

Come riportato anche da 9to5Google dopo la presentazione della feature da parte di Big G stessa, Google Chrome versione 89 proporrà all’apertura del browser una nuova schermata personalizzata e piuttosto moderna per selezionare il profilo da utilizzare durante una sessione, come potete vedere anche dall’immagine in calce all’articolo.

In questo modo, se condividete con qualcuno lo stesso computer, potrete evitare di imbattervi in password e contenuti degli altri utenti, ma anche evitare di inserire nella cronologia di navigazione di qualcun altro pagine che non risultano di suo gradimento. Insomma, tramite questi nuovi “spazi personali”, oltretutto personalizzabili con colori e immagini ad hoc, sarà facilissimo migliorare l’esperienza d’uso propria e altrui.

Ma non è l’unica novità in arrivo: gli sviluppatori del colosso di Mountain View hanno infatti introdotto un nuovo elenco di lettura accessibile cliccando semplicemente sull’icona a forma di stella utilizzata normalmente per i preferiti, o in alternativa visualizzabile come cartella nella barra dei preferiti all’apertura di una nuova scheda. Inoltre, non mancheranno pure altre feature come la ricerca delle schede, il blocco di messaggi e notifiche da siti web invasivi e l’abilitazione dell’API WebHID.

Tra le altre feature inedite di cui abbiamo già parlato e già disponibili con la versione 88, invece, c’è quella che permette di creare gruppi di schede in base al tema di interesse.