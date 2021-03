Google Chrome, con la versione 90 arriva l'https di default

Periodo di grande spolvero per il browser di casa Google. Dopo aver lanciato le Live Caption su desktop infatti, con la versione 90 in arrivo a metà aprile ci aspettano altre interessanti novità, questa volta sul fronte della sicurezza.

Come riportato sulle colonne di The Register infatti, Google si prepara a introdurre la navigazione su HTTPS di default, nel caso in cui l'utente non abbia precedentemente specificato uno schema URI preferito.

Come spiegato anche dagli ingegneri di Google Chroome, Shweta Panditrao e Mustafa Emre Acer, a oggi i principali browser tra cui Brave, Edge, Firefox, Safari e lo stesso Chrome, nel momento in cui si digita un indirizzo senza prefisso, questo viene automaticamente direzionato su HTTP.

Al momento però il profilo HTTPS risulta implementato praticamente su tutti i siti web, motivo per cui questa politica non ha più un senso, almeno secondo Google.

Chrome 90 renderà dunque l'HTTPS l'impostazione predefinita per la navigazione web senza prefisso, ma questo non comporterà solamente vantaggi sotto il profilo della navigazione sicura.

Panditrao e Acer hanno infatti spiegato che questo migliorerà drasticamente le prestazioni poiché non ci sarà più un ritardo dovuto al reindirizzamento da HTTP a HTTPS.

Un'ottima notizia, senza dubbio, per uno dei migliori browser in circolazione, recentemente arrivato alla versione 89, che invece introduce enormi benefici sull'impiego delle risorse di sistema.