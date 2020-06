Google Chromecast 2020 in arrivo con telecomando e Dolby Vision: in rete le prime foto

E' passato qualche mese dalla pubblicazione dei primi rumor sul nuovo Chromecast, ma quest'oggi dal forum di XDA emergono le prime fotografie del dongle di Google, che ha il nome in codice "Sabrina", con tanto di accento sull'interfaccia grafica pre-release.

Le novità, almeno a livello estetico, sembrano essere tante: il nuovo Chromecast infatti ha una forma oblunga, con la G di Google in rilievo ed in bella mostra. L'aspetto più interessante però è senza dubbio rappresentato dal telecomando, caratterizzato da una rotella circolare che permetterà di spostarsi all'interno del software in maniera facile ed immediata.

La pubblicazione è accreditata allo sviluppatore deadman96385, che però non ha fornito molte informazioni "tecniche" su Chromecast. Si è però scoperto che si baserà sul SoC Amlogic che supporterà la riproduzione Dolby Vision.

Per quanto riguarda il telecomando, invece, secondo molti il design trapelato ha confermato il supporto HDMI-CEC che consentirà agli utenti di aumentare il volume sulla TV o di mettere completamente il mute. Presente anche un pulsante dedicato a Google Assistant, segno che sarà presente anche un microfono incorporato che permetterà agli utenti di controllare con la voce la riproduzione dei contenuti. Nessuna informazione invece su prezzi e soprattutto la data di lancio.

