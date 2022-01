Google Chromecast: in arrivo un modello dotato di memoria più capiente?

Poco dopo aver scoperto che Google sta lavorando ad un visore AR, il portale 9to5Google ha rivelato che l'azienda di Mountain View sta preparando anche un nuovo Google Chromecast con Google TV, il quale dovrebbe essere un refresh del modello pubblicato da Big G nell'autunno del 2020.

Il Google Chromecast 2020 con Google TV doveva essere l'esperienza "definitiva" dell'azienda di Mountain View per l'intrattenimento sul piccolo schermo, ma di recente molti utenti hanno lamentato problemi con il device, legati soprattutto allo storage molto limitato ed alle specifiche tecniche decisamente non entusiasmati.

A quanto pare, dunque, Google starebbe pensando ad un refresh con un hardware migliorato del suo Chromecast: a rivelare l'indiscrezioni sarebbero dei documenti reperiti da 9to5Google, che però il portale non ha ancora condiviso con i lettori. Questi documenti, comunque, rivelerebbero che il nuovo Chromecast avrà nome in codice Boreal, un codename la cui presenza è già stata confermata in diverse APK di Google.

Boreal dovrebbe utilizzare lo stesso software di Google TV per il Chromecast del 2020, e dovrebbe essere un device della stessa "famiglia" del dispositivo "Sabrina", con cui Big G si riferisce nei suoi APK al Chromecast pubblicato poco più di un anno fa.

Ciò fa dunque pensare che Boreal non rappresenterà un deciso passo avanti rispetto alla precedente generazione di Chromecast, ma sarà al più una revisione di quest'ultima con un hardware più performante, o almeno con uno storage più ampio. Purtroppo, per il momento non abbiamo informazioni sull'hardware del nuovo Chromecast, anche se sembra scontato che esso supporterà il formato AV1, che mancava dal "vecchio" dongle di Google ma che ora è richiesto da Android TV.

Ad ogni mondo, stando a quanto riportato da 9to5Google il nuovo Chromecast potrebbe arrivare nei prossimi mesi, sicuramente entro la fine del 2022, ad un prezzo di partenza di 69 Dollari. Intanto, pare anche che Google sia al lavoro sulla blockchain con un team dedicato.