Google Chromecast HD disponibile in Italia: specifiche e prezzo

In concomitanza con il lancio internazionale, Google rende disponibile oggi anche in Italia Chromecast HD, il nuovo modello della lineup di dongle per TV con telecomando.

Come si può vedere direttamente attraverso la pagina di Chromecast disponibile su Google Store, la versione HD di Chromecast è disponibile ad un prezzo di 39,99 Euro, rispetto ai 69,99 Euro della variante 4K.

Disponibile solo nella colorazione bianca, Chromecast HD permette di accedere ai contenuti delle varie applicazioni di streaming fino alla risoluzione 1080p HDR. Garantito il supporto a Google Assistant attraverso il telecomando incluso nella confezione, così come con Stadia.

Il nuovo Google Chromecast è basato sul chip Amlogic S805X2e supporta il codec di decodifica AV1 che il modello 4K non supporta, ma nonostante ciò comunque limita la risoluzione video al Full HD. Presenti 8 gigabyte di spazio di archiviazione, accompagnati da 1,5 gigabyte di RAM. Fronte software, nei negozi arriva con Android 12, rispetto ad Android 10 del modello precedente.

Al momento l’acquisto è disponibile solo su Google Store, mentre su Amazon ancora non è approdata. Provvederemo ad aggiornare la notizia con i relativi link non appena arriverà anche sul catalogo del servizio di Jeff Bezos.

Per il confronto tra le due diverse varianti, vi rimandiamo alla pagina dedicata.